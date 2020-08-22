Учёные предупредили о рисках добычи лунного льда

В NASA заявили, что научный потенциал льда на Луне слишком велик, чтобы его можно было использовать. Кроме того, добыча замороженной воды может привести к загрязнению остальных её запасов.

Недавно NASA даже выпустило новые правила, согласно которым полярные ледовые регионы на Луне должны быть защищены. Вкратце, документ призывает людей держаться от льда подальше, чтобы не испортить будущие попытки его анализа.

Правила NASA не касаются других космических компаний. Поэтому теоретически Россия может добывать лунный лёд. Тем не менее, это вызывает риск уничтожить все шансы на раскрытие возможного наличия жизни на Луне.