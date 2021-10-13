Учёные предупредили о смертельной опасности веществ из игрушек, косметики и духов

В новом исследовании использовали данные 5303 взрослых человек. Анализ показал, что повышенная концентрация в организме фталатов коррелировала связана с преждевременной смертностью. Корреляция наблюдалась с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Стоит отметить, что в таких исследованиях речь идёт не о причинно-следственной связи. Однако учёные напомнили, что фталаты могут влиять на эндокринную систему человека и выработку гормонов.

Исследователи полагают, что фталаты могут быть причиной 91-107 тысяч случаев преждевременной смерти только в США. Эти вещества в основном добавляются в пластмассы.для повышения гибкости, прозрачности, прочности и долговечности.