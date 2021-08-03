Учёные предупредили о снижении числа рождающихся девочек

Исследование опубликовали в научном журнале BMJ, а кратко о нём рассказывает france24.com. Авторы работы предполагают, что прогнозируемое сокращение числа рождающихся девочек приведёт к избытку молодых мужчин примерно у трети мировой популяции к 2030 году. По мнению исследователей, это может привести к увеличению асоциального поведения и насилия.

Практика, о которой упомянули авторы, — это аборты по признаку пола. За последние 40 лет в странах Юго-Восточной Европы, а также в Южной и Восточной Азии стали чаще происходить ситуации, когда родители, узнав, что у них родится девочка, предпочитают сделать аборт.

Чтобы составить модель с учётом этого обстоятельства, учёные проанализировали данные о более чем трёх миллиардах рождений за последние 50 лет. В итоге сценарий сроком до 2100 предсказал уменьшение числа рождающихся девочек более чем на 22 млн.