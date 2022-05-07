Учёные предупредили о сокращении численности половины видов птиц

Изученные 11 тысяч видов птиц перечислены в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП, IUCN). Оказалось, что в последние годы только у шести процентов видов птиц наблюдается рост численности. Численность 39% видов остаётся неизменной, а у 48% — сокращается.

«Птицы довольно заметны и служат чувствительным индикатором “здоровья” окружающей среды. Их исчезновение сигнализирует о более широкой потере биоразнообразия, несущей угрозу здоровью и жизни людей», — предупредили исследователи. Они также отметили, что судьба птиц зависит от того, удастся ли нам остановить потерю и деградацию среды обитания.