Учёные предупредили о способности искусственного интеллекта «придумать» биологическое оружие

18:44, 12 февраля 2023
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Учёные предупредили о способности искусственного интеллекта «придумать» биологическое оружиеОдна модель уже нагенерировала химических веществ
Учёные предупреждают , что искусственный интеллект (ИИ) может быть использован для разработки высокотоксичного химического и биологического оружия. Они пришли к такому выводу после создания программы, способной генерировать составы веществ.
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Ранее сообщалось, что алгоритм ИИ за шесть часов придумал 40 000 потенциально токсичных лекарств. Некоторые из веществ были «более токсичными, чем VX, фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.
Учёные отмечают, что обеспокоились из-за того, насколько легко это (генерация веществ — прим. ред.) было.