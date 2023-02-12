Учёные предупредили о способности искусственного интеллекта «придумать» биологическое оружие

Ранее сообщалось, что алгоритм ИИ за шесть часов придумал 40 000 потенциально токсичных лекарств. Некоторые из веществ были «более токсичными, чем VX, фосфорорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия.

Учёные отмечают, что обеспокоились из-за того, насколько легко это (генерация веществ — прим. ред.) было.