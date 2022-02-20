Учёные предупредили о стремительной деградации почвы в Европе

Как говорят эксперты, всё это происходит из-за комбинированного воздействия неустойчивых методов землепользования и изменения климата. Ресурсы истощены до критической точки.

Отмечается, что недавняя публикация Европейской комиссии по здоровью почв показала, что до 70% почв в ЕС теряют способность выполнять важнейшие экологические функции. А мелководные почвы Средиземноморья особенно подвержены эрозии, засухе и лесным пожарам. Фактически, в этом регионе самая высокая скорость эрозии в ЕС и самый низкий уровень содержания органического вещества в почве. Помимо этого, густонаселённость в этом регионе также привела к расползанию бетонных или асфальтовых улиц и загрязнению почвы тяжёлыми металлами и пестицидами.