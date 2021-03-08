Учёные предупредили о вымирании людей в тропиках

Исследователи объединили данные 22 климатических моделей, пишет Naked Science. Они изучали то, как быстро в тропиках температура по мокрому термометру (wet-bulb temperature, TW) достигнет 35 градусов по Цельсию. А это — важный для выживания человека показатель. 35 градусов по Цельсию — критическое значение, при котором кожа человека перестаёт успевать терять тепло.

Учёные увидели, что при повышении среднегодовых температур на 1,5 градуса по Цельсию, в тропиках температура более чем три часа в сутки будет достигать 35 градусов.

Это негативно скажется на людях и вызовет много проблем со здоровьем и даже преждевременные смерти.