Учёные предупредили об исчезновении морских огурцов

Морские огурцы — это прозвище голотурий, беспозвоночных животных из типа иглокожих. Они родственники морских звёзд и ежей. Эти животные обитают в том числе на Большом Барьерном рифе. Он является домом для 10 из 16 находящихся под угрозой исчезновения или уязвимых видов морского огурца. Данные показывают, что популяции некоторых из наиболее ценных видов сокращаются из-за растущего и постоянного глобального чрезмерного вылова.

Учёные говорят, что голотурии очень важны для экосистемы рифов — они перерабатывают тонны лагунных отложений в чистый песок.

Тем не менее, вылов морских огурцов не регулируется. Под подсчётам учёных, ежегодный оборот этого рынка достигает $200 млн. Исследователи призвали власти принять соответствующие законы.