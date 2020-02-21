Учёные предупредили об опасности «апокалипсиса насекомых» для человечества

Учёные говорят о возможном массовом вымирании насекомых уже несколько лет. По их подсчётам, с лица земли могут исчезнуть 80% мировой популяции представителей данного класса. Теперь 25 учёных заявили, что исчезновение насекомых может привести и к гибели людей.

Свои опасения исследователи выразили в открытых письмах в журнале Nature Conversation. Учёные утверждают, что к вымиранию насекомых приведут загрязнение природы, разрушение среды их обитания и глобальное изменение климата. При этом, каждый вид насекомых является частью сложных экосистем, которые касаются и человека.

Исследователи поэтично отмечают, что судьбы людей и насекомых переплетаются. Ведь последние обеспечивают человечество многим, в том числе ресурсами для новых лекарств.