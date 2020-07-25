Учёные предупредили об опасности распространённых химикатов для человека

Кратко об исследовании пишет издание «Хайтек». Учёные составили список синтетических химических веществ, которые назвали «эндокринными разрушителями». Эти вещества распространились в окружающей среде: воде, воздухе. Есть они и в пище. Большое количество таких веществ может нанести вред человеку.

Отмечается, что данные химикаты используются в пищевых продуктах, упаковке, косметике, бытовых товарах, моющих средствах, тканях, электронике и пестицидах. В 2017 году Организация Объединённых Наций (ООН) составила перечень из 45 химических веществ, способных препятствовать гормональному развитию, то есть они могут разрушить эндокринную систему человека.

Список теперь дополнили полибромированными дифениловыми эфирами, которые применяются в качестве огнезащитных средств, и группой пер- и полифторалкильных веществ. Учёные обнаружили, что эти вещества могут быть связаны с гормональными проблемами, синдромом поликистозных яичников, ожирением.