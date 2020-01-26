Учёные предупредили об опасности смартфонов для подростков

По словам кандидата наук, исследования показали, что есть связь между использованием гаджетов человеком поздно вечером и ночью и тем, как он спит. Правда, что является причиной, а что — следствием, не до конца понятно. Бывает и такое, что человек из-за чего-то перевозбуждён, не может уснуть, и потому пользуется гаджетами.

Однако специалист отметила, что яркий экран устройств приводит к возбуждению нервной системы. Это может привести к тому, что режим сна нарушится. «Российская газета» также приводит результаты исследования зарубежных авторов, согласно которым каждый час экранного времени связан с уменьшением сна на 3-8 минут в сутки.

Учёные акцентируют внимание на подростках потому, что те обычно используют смартфоны и другие девайсы больше, чем планировали.