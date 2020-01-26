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Учёные предупредили об опасности смартфонов для подростков

Устройства плохо влияют на сон
Кандидат психологических наук, доцент кафедры нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Елена Рассказова предупредила об опасности смартфонов для подростков. Гаджеты могут отрицательно влиять на их сон.

По словам кандидата наук, исследования показали, что есть связь между использованием гаджетов человеком поздно вечером и ночью и тем, как он спит. Правда, что является причиной, а что — следствием, не до конца понятно. Бывает и такое, что человек из-за чего-то перевозбуждён, не может уснуть, и потому пользуется гаджетами.

Однако специалист отметила, что яркий экран устройств приводит к возбуждению нервной системы. Это может привести к тому, что режим сна нарушится. «Российская газета» также приводит результаты исследования зарубежных авторов, согласно которым каждый час экранного времени связан с уменьшением сна на 3-8 минут в сутки.

Учёные акцентируют внимание на подростках потому, что те обычно используют смартфоны и другие девайсы больше, чем планировали.