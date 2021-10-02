Учёные предупредили об освобождении ядерных отходов и опасных патогенов из-за таяния арктических льдов

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Учёные предупредили об освобождении ядерных отходов и опасных патогенов из-за таяния арктических льдовЭто может обернуться катастрофой
Считается, что таяние арктических льдов, вероятно, приведёт к повышению уровня моря и будет способствовать разрушению экосистем по всему миру. Теперь учёные предупредили ещё об одной опасности этого события: из-за него могут высвободиться носители химической и биологической угрозы, которые были надёжно изолированы до сих пор.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Climate Change, к этим угрозам относятся древние или ещё не известные вирусы и бактерии, токсичные химические вещества и даже ядерные отходы. По данным BBC, в вечной мерзлоте в Арктике может скрываться множество опасного мусора.
Хуже всего то, что, по подсчётам специалистов, более 100 различных видов микробов, запечатанных в вечной мерзлоте Арктики, устойчивы к антибиотикам. Если они начнут заражать людей или другие организмы, это может оказаться катастрофой. Кроме того, по мере таяния льда микробы совершенно разных эпох могут высвобождаться одновременно.