Учёные предупредили об угрозе заражения из космоса

Австралийские учёные опубликовали свою статью в журнале BioScience, кратко её пересказывает Naked Science. Авторы пояснили, что инопланетные организмы могут случайно попасть на Землю вместе с космическими аппаратами. Если инвазивный организм тут приживётся, то это может нанести большой вред планете и тем, кто её населяет.

Также исследователи сообщили о втором варианте развития событий: если земные микроорганизмы побывают в космосе, а потом вернутся обратно. Такое может случиться при использовании космических кораблей. Учёные предупреждают, что в космосе бактерии мутируют намного быстрее, могут становиться устойчивее. В таком виде они будут опасны на Земле.

Учёные призывают привлечь специалистов для выработки мер защиты.