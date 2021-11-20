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Учёные предупредили об угрозе заражения из космоса

Это не фантастика
Авторы новой научной статьи призвали улучшить защиту Земли от биологического загрязнения из космоса.
Учёные предупредили об угрозе заражения из космоса

Австралийские учёные опубликовали свою статью в журнале BioScience, кратко её пересказывает Naked Science. Авторы пояснили, что инопланетные организмы могут случайно попасть на Землю вместе с космическими аппаратами. Если инвазивный организм тут приживётся, то это может нанести большой вред планете и тем, кто её населяет.

Также исследователи сообщили о втором варианте развития событий: если земные микроорганизмы побывают в космосе, а потом вернутся обратно. Такое может случиться при использовании космических кораблей. Учёные предупреждают, что в космосе бактерии мутируют намного быстрее, могут становиться устойчивее. В таком виде они будут опасны на Земле.

Учёные призывают привлечь специалистов для выработки мер защиты.

Источник: Naked Science
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