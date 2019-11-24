Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G

Голосование на конференции поставило точку в борьбе учёных со сторонниками 5G за ценную частоту в 23,8 ГГц. Именно её метеорологи используют для того, чтобы изучать водяной пар. Сигнал, который пар создаёт на данной частоте, используют спутники для того, чтобы оценивать влажность.

Метеорологам удалось добиться принятия более строгих ограничений для 5G, правда, только через восемь лет. Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.