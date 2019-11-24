Наука и технологии
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Учёные предупредили об ухудшении прогнозов погоды из-за 5G
Всё из-за недостатка ограничений для отрасли
Недавно члены конференции World Radiocommunication Conference проголосовали за то, чтобы создать новый международный стандарт для сетей пятого поколения. В его рамках будут ослаблены ограничения на помехи от технологии 5G, которая работает в определённом спектре частот. Проблема в том, что такое решение серьёзно повлияет на точность прогноза погоды. И не в лучшую сторону.
Голосование на конференции поставило точку в борьбе учёных со сторонниками 5G за ценную частоту в 23,8 ГГц. Именно её метеорологи используют для того, чтобы изучать водяной пар. Сигнал, который пар создаёт на данной частоте, используют спутники для того, чтобы оценивать влажность.
Метеорологам удалось добиться принятия более строгих ограничений для 5G, правда, только через восемь лет. Учёные отмечают, что невозможность собирать все необходимые для прогноза показатели способна привести к тому, что однажды не будет предсказан разрушительный ураган.