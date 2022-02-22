Учёные предупредили об уязвимости землян к заражению инопланетными частицами

Для заражения инопланетными частицами не нужен какой-то фантастичный сценарий. Риски такого развития событий повышает то, что мы, люди, изучаем всё больше внеземных пространств: отправляем роверы на другие планеты.

В нашем стремлении к познанию, мы рискуем не только потенциально разрушить чужеродные экосистемы своими микробами, но случайно привезти на Землю чужеродный микроорганизм и даже инфекции, с которыми мы не знаем, как бороться.

Хотя такие агентства, как NASA, имеют строгие протоколы безопасности, некоторые эксперты считают, что их недостаточно для полной защиты от такой возможности.