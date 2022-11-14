Учёные предупредили: почти все «натуральные» средства ухода за кожей содержат аллергены

Почти 90% из 1651 изученного средства личной гигиены, включая лосьоны, мыло и увлажняющие средства, содержали как минимум один из 100 наиболее распространённых аллергенов, вызывающих контактный дерматит.

Отмечается, что контактный дерматит можно предотвратить, если интерпретировать длинный список ингредиентов, содержащихся в продуктах по уходу за кожей. Однако типичный такой продукт может содержать от 15 до 50 ингредиентов. Исследования показывают, что люди могут наносить на кожу более 500 различных химических веществ каждый день, в зависимости от их режима ухода. Другими словами, чем больше продуктов вы используете, тем больше вы подвергаете свою кожу воздействию потенциальных аллергенов.

Многие из аллергенов, выявленных в ходе исследования, представляли собой ароматизаторы, например, лаванду и другие растительные экстракты.