Учёные предупреждают: пожаров в ближайшие годы из-за изменения климата станет ещё больше

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Учёные предупреждают: пожаров в ближайшие годы из-за изменения климата станет ещё большеЭто демонстрируют пожары в США
По мнению исследователей, из-за глобального потепления зимние пожары, во время которых горит сухая трава, в ближайшие несколько лет станут происходит всё чаще. Примеры таких пожаров можно было наблюдать в конце декабря 2021 года в штате Колорадо.
Как отмечает Джонатан Оверпек, профессор Мичиганского университета, недавно произошедшие в Колорадо пожары имеют несколько характерных признаков. Они не похожи на большинство из тех, что учёные видели на Западе. Представляют собой они случаи, когда зимой горит трава. И если не предпринять ничего, то из-за изменения климата в будущем ситуация ухудшится.
Огонь в Колорадо распространился очень быстро. По мнению экспертов, это связано с тем, что снега не было, зато было много сухой травы. К тому же для возникновения этого пожара нужны были всего три компонента: источник возгорания, топливо, тёплый климат. А если ещё есть и ветер, то это приведёт к катастрофе.
Источник: Phys.org