Учёные предупреждают: пожаров в ближайшие годы из-за изменения климата станет ещё больше

Огонь в Колорадо распространился очень быстро. По мнению экспертов, это связано с тем, что снега не было, зато было много сухой травы. К тому же для возникновения этого пожара нужны были всего три компонента: источник возгорания, топливо, тёплый климат. А если ещё есть и ветер, то это приведёт к катастрофе.