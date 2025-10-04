Учёные превратили компьютерную мышь… в микрофон

“Уязвимы” мыши с разрешением 20 000 DPI и выше. Для атаки не нужен сложный вирус — достаточно, чтобы на компьютере работало обычное приложение или игра, использующая высокочастотные данные мыши. Эти данные затем могут быть обработаны на стороннем компьютере с помощью сигналов и моделей машинного обучения.

Процесс обработки начинается с цифровой фильтрации звукового сигнала, после чего нейросеть расшифровывает речь, позволяя исследователям услышать слова пользователя. В тестах точность распознавания речи составила 42–61%.