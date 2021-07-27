Учёные превратили пластиковые отходы в пищу

Исследователи разработали технологию, которая может превращать пластиковые отходы в съедобный белок. Технология использует принципы синтетической биологии. По сути, учёные отредактировали геном микробам, и теперь они могут разрушать пластиковый мусор и превращать его в белок. Это может прозвучать неаппетитно, но конечным результатом является тот же самый съедобный белок, который мы потребляет из других источников.

Учёные также хотят создать версию технологии, которая позволит превращать пластик в источники топлива.