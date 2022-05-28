Учёные превратили томаты в источник витамина D с помощью редактирования генов

Мякоть и кожура плода были генетически модифицированы так, чтобы содержать тот же уровень витамина D, что и два яйца или 28 граммов тунца. При воздействии ультрафиолетового света в течение часа провитамины легко превращались в витамин D3.

Учёные уточнили, что один миллиард человек во всём мире страдают от дефицита витамина D. А у помидоров с отредактированным геномом съедобные листья содержат 600 микрограммов провитамина D3 на грамм. Это в 60 раз превышает рекомендуемую суточную дозу для взрослых. Исследователи, впрочем, не предлагают людям есть листья томатов вместе с мякотью: можно использовать зелень, чтобы делать, например, веганские добавки с витамином D3.