Учёные превратили яичный белок в средство борьбы с микропластиком

Из продукта создали лёгкий пористый аэрогель, который может удалять микропластик и соль из морской воды. Когда вы лиофилизируете и перегреваете белки в бескислородном пространстве, получаются нити, которые могут удалить 99% крошечного пластика из воды.

Преимущество метода в том, что яичные белки — легкодоступный органический материал. Для такого способа очистки не нужно лишней энергии и воды. Активированный уголь, например, тоже дешёвый, но не такой эффективный.

Аэрогель ещё не готов к широкому использованию. Учёные должны усовершенствовать производственный процесс, прежде чем пустить его в массовое производство.