Учёные приблизили людей к достижению сверхчеловеческой скорости

Известно, что у человека сверхбыстрые мышцы есть в глазах. Там они контролируют быстрое движение глазного яблока. В новом исследовании авторы использовали технологию визуализации», чтобы изучить мышцы лап мыши.

Визуализация показала несколько метаболических сигнатур. Это группы биохимических веществ, образующиеся во время клеточного метаболизма и встречающиеся только в сверхбыстрых мышцах. Основываясь на результатах, учёные предположили, что повторная стимуляция нервов в лапах мыши может в конечном итоге сформировать сверхбыстрые мышцы.