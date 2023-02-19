Учёные приблизили людей к достижению сверхчеловеческой скорости

Учёные приблизили людей к достижению сверхчеловеческой скоростиПока кое-что интересное нашли у мышей
Исследователи из Китая выяснили, что у мышей есть потенциал для развития «сверхбыстрых мышц». Самое интересное, что выявление определённой мышечной структуры в лапах грызунов может помочь в создании технологии будущего для преодоления ограничения физической скорости человека.
Фото: Unsplash
Известно, что у человека сверхбыстрые мышцы есть в глазах. Там они контролируют быстрое движение глазного яблока. В новом исследовании авторы использовали технологию визуализации», чтобы изучить мышцы лап мыши.
Визуализация показала несколько метаболических сигнатур. Это группы биохимических веществ, образующиеся во время клеточного метаболизма и встречающиеся только в сверхбыстрых мышцах. Основываясь на результатах, учёные предположили, что повторная стимуляция нервов в лапах мыши может в конечном итоге сформировать сверхбыстрые мышцы.