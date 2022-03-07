Учёные приблизились к общению со свиньями

Исследователи обучили алгоритм искусственного интеллекта (ИИ) на 7414 записях свиного хрюканья. Эти записи были собраны на всех этапах жизни 411 свиней, в том числе перед убоем. Этот алгоритм потенциально можно использовать в приложении для свиноводов, чтобы они могли определять, довольно ли животное, просто по звуку, которое оно издаёт. При этом алгоритм можно использовать и для лучшего понимания эмоций других млекопитающих.

Учёные рассказали, что программа может расшифровать, испытывает ли свинья положительные эмоции («счастливые» или «возбуждённые»), отрицательные («испуганные» или «стрессовые») или что-то среднее между ними.