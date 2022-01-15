Учёные приблизились к объяснению происхождения жизни на Земле

Учёные пытаются понять, как примитивная жизнь могла возникнуть на нашей планете из неживых материалов. Они пришли к выводу, что всё живое должно было бы собирать и использовать энергию из таких источников, как солнце или гидротермальные источники. На молекулярном уровне это значит, что способность обмениваться электронами имеет первостепенное значение для жизни. Поскольку лучшими элементами в этом смысле являются металлы, а большая часть биологической активности происходит с помощью белков, исследователи решили изучить их комбинацию, то есть белки, связывающие металлы.

Исследователи обнаружили, что большинство из таких существующих белков похожи друг на друга вне зависимости от того, с каким типом металлов взаимодействуют. Учёные пришли к выводу, что эти строительные блоки могли иметь одного или небольшое количество общих предков, которые и дали начало жизни.