Учёные приблизились к созданию идеальной пенной шапки у пива

И не только пиво, но и, например, капучино с шампунем. Для решения проблемы учёные обратились к коллегам из Института Лауэ-Ланжевена, в котором есть нейтронный реактор. Исследователи обстреливали пучками нейтронов жидкости, которые используются для создания пенки. И делали они это не развлечения ради, а чтобы получить полное представление об их свойствах.

Учёные изучали жидкости, в составе которых были поверхностно-активные вещества и полимеры, чтобы найти способ создать идеальную пену. Одно из возможных применений такого способа касалось пива, в котором пена может доходить до самого дна стакана. Другое затрагивало моющие средства, для которых образование пены вообще нежелательно.