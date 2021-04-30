Учёные приблизились к созданию квантового жёсткого диска

Как пишет 3DNews, физикам удалось создать рекордно большой массив из молекул в состоянии конденсата Бозе-Эйнштейна. Чтобы этого добиться, молекулы охладили до очень низкой температуры. Молекулы также были заключены в единую плоскость для долгого удержания их в стабильном состоянии. В итоге получился двумерный молекулярный конденсат Бозе-Эйнштейна из нескольких тысяч молекул с одинаковыми ориентацией и частотой колебаний.

Если таким образом применять специальные молекулы, то можно будет управлять квантовым объектом. Появится возможность записывать и считывать информацию. То есть можно будет рассчитывать на создание квантовых накопителей данных.