Учёные придумали более дешёвый и чувствительный тест на рак

Новый метод представляет собой многообещающую неинвазивную альтернативу биопсии. стоит около 50 сингапурских долларов (около 2000 рублей по текущему курсу). Стоимость других методов может доходить до 1000 сингапурских долларов.

Отмечается, что существующие методы тестирования на рак могут страдать от недостаточной чувствительности или быть слишком дорогими, чтобы их можно было использовать для регулярного скрининга. Новый же тест и доступный, и чувствительный одновременно.