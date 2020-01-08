Учёные придумали, как бороться с раком с помощью обычной соли

Наночастицы могут стать троянским конём, который будет разрушать внутреннюю структуру раковых клеток, что приведёт к их смерти. А поскольку для лечения будет использоваться соль, она не принесёт вреда организму.

Учёные утверждают, что новый способ может найти применение в лечении рака мочевого пузыря, простаты, печени и других видов.

Наночастицы хлорида натрия наименее опасны для здоровых клеток, так как раковые клетки уже имеют повышенную концентрацию натрия. Учёные уже проверили новый метод на мышах. Такое лечение снизило рост опухоли на 66%.