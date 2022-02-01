Учёные придумали, как избавить мусор от неприятного запаха

Исследователи узнали, какие именно бактерии служат источником неприятного запаха. Авторы пояснили что около 50% запаха дурно пахнущих веществ составляют сероводород и летучие соединения серы, остальное — аммиак, мочевина и прочее.

Учёные обнаружили, что микроорганизмов в отходах довольно мало, но зато они очень активные. В частности, найденные бактерии быстро восстанавливают сульфаты, из которых впоследствии образуется сероводород. Главным виновником запаха оказалась бактерия Desulfovibrio desulfuricans. Она живёт в кишечнике сельскохозяйственных животных и после переваривания пищи попадает в отходы.

Исследователи выяснили, что чтобы её нейтрализовать, изменить добавки в питании сельскохозяйственных животных. Следует заменить сульфатные соли лизина на другие соединения, например, хлорид лизина.