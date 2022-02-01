Наука и технологии
Сегодня в 14:32
1 мин.

Учёные придумали, как избавить мусор от неприятного запаха

Нужно нейтрализовать бактерий
Учёные Биологического института Томского госуниверситета совместно с ФИЦ биотехнологии РАН нашли способ нейтрализовать запах сероводорода от отходов.
Учёные придумали, как избавить мусор от неприятного запаха

Исследователи узнали, какие именно бактерии служат источником неприятного запаха. Авторы пояснили что около 50% запаха дурно пахнущих веществ составляют сероводород и летучие соединения серы, остальное — аммиак, мочевина и прочее.

Учёные обнаружили, что микроорганизмов в отходах довольно мало, но зато они очень активные. В частности, найденные бактерии быстро восстанавливают сульфаты, из которых впоследствии образуется сероводород. Главным виновником запаха оказалась бактерия Desulfovibrio desulfuricans. Она живёт в кишечнике сельскохозяйственных животных и после переваривания пищи попадает в отходы.

Исследователи выяснили, что чтобы её нейтрализовать, изменить добавки в питании сельскохозяйственных животных. Следует заменить сульфатные соли лизина на другие соединения, например, хлорид лизина.

Источник: Naked Science
Новости партнеров
Новости партнеров