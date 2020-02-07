Учёные придумали, как хоронить первых колонизаторов на Марсе

Биоинженер Хастингс (J.J. Hastings) и дизайнер Пиа Интерланди (Pia Interlandi) разделили проект на два смысловых блока. Первый относится непосредственно к ритуалу похорон на Марсе. Авторы проекта придумали одежду, которая помогла бы колонистам прикрыть тело умершего коллеги. То есть своего рода саван. Он сделан из биоразлагаемого шёлка. Одежду уже продемонстрировали в месте, похожем на марсианские пейзажи.

Второй блок проекта посвящён созданию так называемого «человеческого утилизатора» (human recycler). Система должна будет превращать тела погибших в компост, который потом можно будет использовать для удобрения растений. А это может быть очень полезно в марсианских условиях, где будет чувствоваться дефицит ресурсов.