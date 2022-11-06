Учёные придумали, как победить аллергию на кошек

В исследовании участвовал 121 пациент с аллергией на кошек. Им поставили прививку с антителом тезепелумаб, которая применяется при лечении астмы. Перед этим испытуемых разделили на две группы: первой препарат вводили по стандартной схеме, а второй — по изменённой. По ней интервал между прививками был уменьшен.

В итоге у испытуемых из второй группы перестали появляться признаки аллергии. Эффект сохранился на срок более года после прекращения лечения. А вот участники из первой группы начали страдать от аллергии сразу же после прекращения терапии.