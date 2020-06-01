Учёные придумали, как сделать холодильники менее «прожорливыми»

Что интереснее всего, исследователи в домашних условиях заменили хладагент в холодильнике на новый — смесь энергоэффективного фреона R600a и минерального масла с дозированными многостенными углеродными нанотрубками (MWCNT). Благодаря этому учёным удалось добиться снижения потребляемой мощности холодильника. Ещё один плюс нового хладагента том, что он наносит меньше вреда природе.

Исследователи рассказали, что потребление электроэнергии с новой смесью сократилось на 19%. Холодильник быстрее охлаждался с новым хладагентом и имел более низкую температуру испарения. Она была равна -11 градусам по Цельсию уже через 150 минут.