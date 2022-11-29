Учёные придумали компьютерную игру для собак

Разработчики показали одну из таких игр, это разновидность «ударь крота»: в процессе игры пёс должен вовремя прикоснуться к сенсорному экрану.

Команда Joipaw отмечает, что сначала будет необходимо научить собаку взаимодействовать с экраном, для этого они советуют намазать на него арахисовую пасту или другое лакомство, а со временем постепенно уменьшать его количество.

Соучредитель стартапа Дерсим Авдар (Dersim Avdar) рассказал, что это было самым сложным этапом при тестировании игр с собаками. Однако затем наступает “волшебный момент, когда вы видите блеск в глазах питомца”. После этого собака начинает играть самостоятельно, а консоль выдаёт угощения при выигрыше.

Также Joipaw разработала трекер для ошейников, который может считывать движения собак. Разработчики надеются, что в будущем это может стать альтернативным способом управления для собачьих видеоигр.

Авдар рассказал, что на создание таких игр его вдохновила ситуация с собственной собакой. Ранее она была активной, но со временем потеряла интерес к играм-головоломкам и игрушкам с лакомствами, пёс стал беспокойным, портил мебель и обувь, а также ходил в туалет в неположенном месте.

Разработчик понял, что это всё это симптомы тревоги при разлуке с хозяином. Авдар решил, что питомцу нужна дополнительная активность в те моменты, когда хозяин уходит из дома. Позже он прочитал исследование Венского университета ветеринарной медицины, в котором утверждалась польза специальных видеоигр для пожилых собак. Это и привело его к созданию своего стартапа.

Сейчас в Joipaw работают над подписочным сервисом, который позволит пользователям загружать новые игры для собачьей консоли.