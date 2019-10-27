Наука и технологии
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Учёные придумали неразряжающуюся квантовую батарею
Но пока ещё её не создали
Учёные из университетов Альберты и Торонто рассказали о своём проекте «квантовой батареи». Она, по задумке авторов, никогда не будет терять заряд.
«Батареи, с которыми мы всего лучше знакомы, например, литий-ионные, питающие большинство смартфонов, основаны на классических электрохимических принципах, а квантовые батареи — исключительно на квантовой механике», — пояснил один из исследователей.
В тексте работы указано, что батарея использует «экситонную энергию». Она связана с поглощением электроном достаточно заряженных фотонов.
Исследователи утверждают, что их батарея должна быть высокоустойчива к потерям энергии. Это возможно благодаря так называемому тёмному состоянию, в котором квантовая сеть не способна обмениваться энергией с окружающей средой.
Конечно, пока это просто концепция. Исследователям ещё предстоит придумать, как воплотить задумку в реальность.
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