Учёные придумали неразряжающуюся квантовую батарею

«Батареи, с которыми мы всего лучше знакомы, например, литий-ионные, питающие большинство смартфонов, основаны на классических электрохимических принципах, а квантовые батареи — исключительно на квантовой механике», — пояснил один из исследователей.

В тексте работы указано, что батарея использует «экситонную энергию». Она связана с поглощением электроном достаточно заряженных фотонов.

Исследователи утверждают, что их батарея должна быть высокоустойчива к потерям энергии. Это возможно благодаря так называемому тёмному состоянию, в котором квантовая сеть не способна обмениваться энергией с окружающей средой.

Конечно, пока это просто концепция. Исследователям ещё предстоит придумать, как воплотить задумку в реальность.