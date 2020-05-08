Учёные придумали новый способ поиска пива древних людей

Международная группа исследователей решила понять, по какому признаку можно точно сказать, что археологический материал связан с варкой пива. Учёные установили, что сырьё для напитка, который может считаться пивом, должно проходить две основные стадии. Первая — это осолаживание, вторая — ферментация веществ, в результате которой образуется этиловый спирт.

На первой стадии зерно должны замачивать и проращивать. В результате в зерне происходят изменения. По этим изменениям и можно попытаться определить, намеревались ли использовать сырьё для варки пива.

Учёные проверили идею экспериментально. В том числе на археологическом материале. Оказалось, что заметить следы подготовки зерён к варке пива можно даже после измельчения и обугливания. Этот метод поможет искать следы древнего пива, что важно для изучения прошлого человечества.