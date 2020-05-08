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Учёные придумали новый способ поиска пива древних людей

Эти поиски важны для изучения прошлого человечества
Учёные придумали новый способ поиска пива древних людей. Помогает анализ микроструктуры зерна.

Международная группа исследователей решила понять, по какому признаку можно точно сказать, что археологический материал связан с варкой пива. Учёные установили, что сырьё для напитка, который может считаться пивом, должно проходить две основные стадии. Первая — это осолаживание, вторая — ферментация веществ, в результате которой образуется этиловый спирт.

На первой стадии зерно должны замачивать и проращивать. В результате в зерне происходят изменения. По этим изменениям и можно попытаться определить, намеревались ли использовать сырьё для варки пива.

Учёные проверили идею экспериментально. В том числе на археологическом материале. Оказалось, что заметить следы подготовки зерён к варке пива можно даже после измельчения и обугливания. Этот метод поможет искать следы древнего пива, что важно для изучения прошлого человечества.

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