Учёные придумали новый вид макарон

В рамках исследования, о котором пишет «N+1», физики ненадолго переквалифицировались в поваров. Они изготовили тесто из манной муки и лепили из него плоские макароны двухмиллиметровой толщины. Затем учёные вдавливали в макароны заранее изготовленные на 3D-принтере пресс-формы. Так на поверхности изделий получались углубления.

Когда макароны бросали в воду, они начинали постепенно менять форму. В итоге плоские изделия превращались в фигурные. Учёные могли регулировать форму пасты, изменяя расположение углублений на сырых макаронах. Прогнозы их компьютерных симуляций совпали с результатами реальных опытов.