Наука и технологии
Сегодня в 18:07
Учёные придумали новый вид макарон
Они могут быть экономичнее
Учёные выдавили углубления на поверхности плоских сырых макарон и смогли задать форму для готовой пасты. Это открытие позволит продавать самые разные макароны в плоском виде, что намного выгоднее для покупателя. Считается, что хранение изделий в плоском виде сэкономит около 60-90% объёма упаковок.
В рамках исследования, о котором пишет «N+1», физики ненадолго переквалифицировались в поваров. Они изготовили тесто из манной муки и лепили из него плоские макароны двухмиллиметровой толщины. Затем учёные вдавливали в макароны заранее изготовленные на 3D-принтере пресс-формы. Так на поверхности изделий получались углубления.
Когда макароны бросали в воду, они начинали постепенно менять форму. В итоге плоские изделия превращались в фигурные. Учёные могли регулировать форму пасты, изменяя расположение углублений на сырых макаронах. Прогнозы их компьютерных симуляций совпали с результатами реальных опытов.