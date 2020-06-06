Учёные придумали способ подзарядки гаджетов во время занятий спортом

Специалисты из Университета Глазго уже разработали прототип суперконденсатора. Для его создания использовали смешанную ткань из целлюлозы и полиэстра. Она может хорошо впитывать пот. Ткань покрыли полимером с добавлением демитилсульфоксида. Получился гибкий суперконденсатор.

Сначала прототип испытали на солевом растворе, который был похож на пот. С таким электролитом суперконденсатор смог питать световой диод.

Затем прототип испытали на настоящем спортсмене. Плотность энергии снизилась, однако учёные считают, что если увеличить площадь суперконденсатора, то он сможет питать различные спортивные гаджеты. Суперконденсатор также можно интегрировать в одежду.