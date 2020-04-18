Учёные придумали способ сделать экологичные автомобили эффективнее

Водородный транспорт считается довольно экологичным, из-за того, что его использование позволяет сократить потребление ископаемых углеводородных топлив и снизить выбросы вредных газов.

В современных автомобилях водород хранится под очень высоким давлением. Для этого требуются специально изготовленные резервуары, которые увеличивают стоимость транспортных средств.

Новый материал призван решить эту проблем. Его устройство сравнивают с губкой. Он способен удерживать и выделять газ при низком давлении. Материал состоит из миллиарда крошечных пор. Сообщается, что он может хранить столько же вещества, сколько помещается в пространстве размером с поле для футбола.