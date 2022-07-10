Учёные придумали умную бутылку для безопасной перевозки дорогих вин

Производством занялась компания NGK Insulators. Специальные датчики крепятся к бутылкам на этапе розлива. Во время транспортировки они передают всю необходимую информацию на смартфон или компьютер.

Сами сенсоры похожи на небольшие наклейки. Они питаются от крошечных литий-ионных батарей NGK EnerCera. Эти батареи сами по себе интересны: представляют собой гибкие тонкие пластины, которые можно прикреплять на неровные поверхности.

Всё это позволит изготовителям дорогих европейских вин следить за тем, в каких условиях перевозятся напитки.