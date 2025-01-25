Учёные приклеили к пчёлам QR-коды

Крошечные QR-коды, приклеенные к спинам пчел, позволяют ученым отслеживать, сколько времени пчелы проводят в поисках пищи вне ульев. Большинство пчел совершают быстрые путешествия, но некоторые проводят в пути более двух часов. Исследование показало, что пчелы кормятся дольше, чем считалось ранее, и часто улетают на большие расстояния, когда цветов не хватает.

Технология проекта является прорывом в исследовании пчел, позволяя вести непрерывное автоматизированное слежение, в отличие от традиционных методов, основанных на коротких наблюдениях человека, считают учёные.

Система стоит недорого и может использоваться любым человеком, помогая пчеловодам и исследователям по-новому понять поведение пчел.