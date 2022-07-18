Учёные приравняли словесные оскорбления к мини-пощёчинам

Исследователи провели эксперимент на 79 участницах женского пола. После того, как их подключили к приборам, они начали читать серию повторяющихся утверждений: оскорбления (например, «Линда ужасна»), комплименты (например, «Линда впечатляет») и нейтральные утверждения (например, «Линда голландка»). Половина участниц видела эти фразы со своим именем, а другая половина — с чужим. Женщинам говорили, что эти заявления сделали трое разных мужчин.

Исследователи обнаружили, что даже в неестественных условиях (лаборатория, отсутствие реальных человеческих взаимодействий и заявления, исходящие от вымышленных людей) словесные оскорбления остаются болезненными для человека. Учёные пояснили, что даже в условиях эксперимента оскорбления воспринимались как мини-пощёчины.