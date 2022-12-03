Учёные привязали к телу человека дрон, чтобы повысить реалистичность VR

Учёные привязали к телу человека дрон, чтобы повысить реалистичность VRОн имитирует, например, отдачу при ударе
Инженеры из Германии и Канады придумали использовать квадрокоптер, который привязан к пользователю и летает вокруг него. Так он имитирует физический отклик на взаимодействие с объектом в виртуальной реальности.
Фото: Martin Feick et al. / UIST '22 Adjunct, 2022
Дрон привязывают к человеку полиамидной или нейлоновой нитью. Само крепление подвижно и может поворачиваться вслед за летающим вокруг квадрокоптером. Также может меняться направление приложения силы. А вообще дронов можно привязать несколько.
Траектория движения беспилотников изменяется в зависимости от событий в виртуальной реальности. Например, пользователь может ударить ногой по виртуальному мячу, а прикреплённый к лодыжке квадрокоптер резко натягивает нить в противоположном направлении, что имитирует отдачу.