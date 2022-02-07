Учёные признали, что понятия не имеют, как выглядела древняя акула мегалодон

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Учёные признали, что понятия не имеют, как выглядела древняя акула мегалодонОстаётся только предполагать
Мегалодон — это вид вымерших акул, который считается самым большим из когда-либо существовавших. Такие акулы жили в миоцене, то есть около 23 млн лет назад. Изучать таких древних существ очень сложно, и учёные недавно признали, что на самом деле понятия не имеют, как выглядели мегалодоны.
Мы знаем о мегалодоне только по окаменелым зубам и позвонкам, и они говорят нам, что эта акула была огромной. Многие из этих зубов размером с ладонь. Однако тела акул в основном состоят из мягких тканей, там больше хрящей, а не костей. Большая часть их останков не пережила 3,6 млн лет с момента их исчезновения. Это означает, что нам приходится лишь догадываться, как выглядел мегалодон.
«Реальность такова, — пишет группа исследователей в недавней работе, — что в настоящее время нет научных средств, подтверждающих или опровергающих точность какой-либо из ранее опубликованных форм тела мегалодона».
Источник: Science Alert