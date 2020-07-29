Учёные признали пользу быстрых удовольствий

Об этом заявили швейцарские психологи Катарина Бернекер и Даниэла Бекер. Их научную работу опубликовали в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, а кратко о ней пишет Naked Science.

Специалисты отметили, что самоконтроль, благодаря которому можно держать себя в форме или копить на покупку квартиру, тоже важен. Но людям следует уделять внимание и гедонизму или краткосрочному удовольствию.

Опрос психологов показал, что люди, способные наслаждаться маленькими радостями жизни, реже страдают от депрессии и тревожности. Учёные, впрочем, не советуют бросаться в крайности и отдавать в жизни предпочтение только краткосрочному удовольствию.