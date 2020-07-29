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Учёные признали пользу быстрых удовольствий
Быть гедонистом не так уж плохо
Учёные признали пользу быстрых удовольствий, которые обычно ассоциируются с гедонизмом. Они пришли к выводу, что люди, которые не боятся баловать себя, живут более счастливой, удовлетворённой и успешной жизнью.
Об этом заявили швейцарские психологи Катарина Бернекер и Даниэла Бекер. Их научную работу опубликовали в журнале Personality and Social Psychology Bulletin, а кратко о ней пишет Naked Science.
Специалисты отметили, что самоконтроль, благодаря которому можно держать себя в форме или копить на покупку квартиру, тоже важен. Но людям следует уделять внимание и гедонизму или краткосрочному удовольствию.
Опрос психологов показал, что люди, способные наслаждаться маленькими радостями жизни, реже страдают от депрессии и тревожности. Учёные, впрочем, не советуют бросаться в крайности и отдавать в жизни предпочтение только краткосрочному удовольствию.