Учёные признали школьную форму вредной для детей

Кратко о работе учёных из Университета штата Огайо пишет Naked Science. Авторы взяли данные из национальной репрезентативной выборки, состоявшей из 6320 детей. Все они ходили в детский сад и школу до пятого класса включительно. Кроме того, был включён опрос учителей, которые оценивали каждого ученика. Они рассказывали, насколько тот замкнут или агрессивен.

Сами школьники рассказывали о своём чувстве принадлежности к школе и классу, а также об эпизодах травли и социальной тревожности. Как оказалось, школьная форма никак не снимает все эти эффекты. Кроме того, те дети, которые носили форму, чувствовали меньше общности со школой и классом, как бы это парадоксально ни звучало.