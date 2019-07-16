Учёные признали соцсети и телевизор вреднее для детей, чем компьютерные игры

Чтобы это выяснить, исследователи под руководством Патриции Конрад (Patricia Conrad) из Монреальского университета оценили наличие симптомов депрессии у детей и то, как они пользуются соцсетями, смотрят телевизор, играют в компьютерные игры. Также учёные наблюдали за уровнем физической активности испытуемых, чтобы узнать, зависит ли он от использования гаджетов.

В исследовании участвовали 3826 человек. На момент начала наблюдений их средний возраст составлял 12,7 года. Само исследование длилось 4 года.

Оказалось, что один дополнительный час «залипания» в соцсетях увеличивал тяжесть депрессивных симптомов в течение следующих четырёх лет на 0,64 балла. Просмотр телевизора — на 0,69 балла. Ну а для игр такой связи и вовсе не обнаружилось. Оценка проводилась, кстати по шкале от 0 до 28. Между частотой использования гаджетов и физической активностью корреляции тоже не нашлось.