Учёные признали вегетарианские заменители мяса вредными для здоровья

Заявление исследователей опубликовано на сайте Института всемирного здравоохранения имени Джорджа (George Institute for Global Health). В целом их исследования подтвердили давние опасения о неблагоприятном воздействии заменителей мяса на организм. Дело в том, что такие продукты подвергаются значительной обработке и получают большое количество соли.

«В одной порции таких продуктов как растительные бекон, гамбургеры и сосиски, а также веганских пирогов содержится до половины дневной нормы соли», — говорят учёные. Помимо соли искусственное мясо содержать много сахара и жиров.

К такому выводу исследователи пришли, изучив 560 продуктов. Наибольшее количество соли обнаружилось в растительном беконе (2 грамма соли на 100 граммов продукта), в вегетарианском фалафеле и растительных колбасах.

Пока в России мода на заменители мяса не так сильна, но в Австралии, например, уже более 2,5 миллиона жителей предпочитают обычному мясу искусственное или альтернативные продукты.