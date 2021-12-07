Учёные признали всех кошек психопатами

Учёные назвали разработанный им тест CAT-Tri+. Это первый в мире инструмент для измерения психопатии у кошек, как заявляют исследователи.

Авторы рассказали, что, вероятно, что у всех котов присутствуют элементы психопатии, поскольку они когда-то были полезны их предкам с точки зрения получения ресурсов, например, еды, территории и возможностей для спаривания.

Учёные надеются, что их тест поможет улучшить отношения между кошками и хозяевами и, как следствие, сократить количество домашних животных, оказавшихся в приютах или усыпляемых. В анкете есть, например, такие высказывания, которые нужно отметить верными или неверными: «Моя кошка мучит свою добычу, а не сразу убивает», «Моя кошка громко мяукает без видимой причины», «Моя кошка легковозбудима». Пройти тест можно по этой ссылке.