Учёные призвали отказаться от повторной вакцинации

Учёные отметили, что запасы вакцин очень ограничены. По их мнению, даже если усиление иммунитета уже привитых людей несёт пользу, приоритет всё равно лучше отдать ещё не привитым. «Благодаря этому мы сможем приблизить конец пандемии», — заявила глава Программы ВОЗ по разработке вакцин Анна-Мария Энао-Рестрепо.

Власти Израиля первыми запустили ревакцинацию населения летом 2021 года. Из-за этого учёные решили сравнить преимущества и недостатки таких программ с проектами по отправке вакцин в страны, где привито мало людей.

Исследователи заявили, что все применяемые сейчас вакцины продолжают оставаться эффективными. Они защищают 80-100% пациентов от тяжёлого течения COVID-19 и предотвращают заражение в 65-90% случаев. А вот непривитые остаются очень уязвимыми для инфекции.