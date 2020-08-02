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Учёные призвали спасать паразитов
Не все паразиты плохие
Международная группа учёных призвала спасать паразитов. Исследователи напомнили, что только 4% из них могут инфицировать человека, а большинство и вовсе играют важные экологические роли.
«Паразиты представляют собой невероятно разнообразную группу видов, но как общество мы не признаём это биологическое разнообразие ценным», — рассказали учёные. Они хотят привлечь внимание к тому, что люди теряют многие виды паразитов, а значит и функции, которые они выполняют, и порой даже не знают об их существовании.
Исследователи установили 12 целей для следующего десятилетия, которые могут помочь спасти биоразнообразие паразитов. Самая амбициозная из них — описать половину из всех живущих на Земле паразитов. «Если у видов нет названия, мы не можем их спасти», — объяснили учёные.