Учёные призвали спасать паразитов

«Паразиты представляют собой невероятно разнообразную группу видов, но как общество мы не признаём это биологическое разнообразие ценным», — рассказали учёные. Они хотят привлечь внимание к тому, что люди теряют многие виды паразитов, а значит и функции, которые они выполняют, и порой даже не знают об их существовании.

Исследователи установили 12 целей для следующего десятилетия, которые могут помочь спасти биоразнообразие паразитов. Самая амбициозная из них — описать половину из всех живущих на Земле паразитов. «Если у видов нет названия, мы не можем их спасти», — объяснили учёные.